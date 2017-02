Aanpassing rotonde Noorderhogeweg-Nijtap

Busverkeer loopt vertraging op

DRACHTEN - Om de doorstroming van het busverkeer aan de noordkant van Drachten te verbeteren, gaat de gemeente aan de slag met de rotonde Noorderhogeweg-Nijtap.

De totale kosten zijn geraamd op ongeveer zes ton, de voorbereidingskosten zijn ongeveer ééntiende hiervan: zestig mille. De kosten kunnen worden betaald uit een pot gericht op verbetering van het openbaar vervoer. Het geld komt van de gemeente en de provincie Fryslân. Een betere doorstroming van het autoverkeer lift als het ware automatisch mee.

De oplossing is nog niet bekend: een meerstrooksrotonde of de aanleg van één of meerdere bypasses. Dit hangt af van de uitkomsten van een verkeersanalyse door een extern bureau.



Drukte in de avondspits

Aanleiding is de drukte, met name in de avondspits, op de route Noorderhogeweg-Nijtap-Folgeren. Vijf buslijnen komen via Nijtap Drachten binnen. Het is de drukste busader aan de noordkant van Drachten. Regelmatig ontstaan er wachtrijen op Nijtap (vanuit zuidoostelijke richting) en Noorderhogeweg (zuidwestelijke richting).



“Met een verwachte verkeersgroei van twee procent per jaar wordt het probleem alleen maar groter”, aldus b. en w. Het openbaar vervoer heeft last van deze vertragingen: verlies van reistijd en als gevolg hiervan het niet rijden volgens de dienstregeling.



Als het advies van het externe bureau binnen is, wordt het omgewerkt tot een ontwerp. Omwonenden krijgen dit ontwerp voorgelegd, net andere belangstellenden. Na gunning van het werk volgt er een tweede informatiebijeenkomst, georganiseerd door de aannemer.