Politiek café PvdA

'Betaalbaar wonen in de toekomst'

DRACHTEN - Woensdagavond 1 maart houdt de PvdA Smallingerland een politiek café in De Monnik, Zuidkade 84 in Drachten over betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, voor iedereen. Hoofdvraag: als er nu wordt gebouwd voor de acute vraag, komt er dan over twintig jaar leegstand?

Woningcorporaties Accolade en WoonFriesland en De Bewonersraad (vereniging van huurders) geven hun visie. PvdA-politica Christa Oosterbaan vertelt vanuit haar politieke visie over dit vraagstuk. Op dit moment is er een tekort aan woningen voor jongeren in Drachten. Veel overige dorpen in degemeente vragen om woningen voor ouderen, maar ook voor jongeren en jonge gezinnen.

Bouwen voor leegstand?

Door de vergrijzing, een toename van alleenwonenden en een teruggang in het aantal inwoners in sommige dorpen, is de woningmarkt een probleem. Nu bouwen kan betekenen dat er over tien of twintig jaar veel woningen leeg staan. Door wet- en regelgeving is het toewijzen van woningen ook veranderd. Wat zijn de gevolgen hiervan? Aan welke woningen is behoefte? Hoe houden we de woningen betaalbaar? Welke andere mogelijkheden zijn er?

Het politiek café is op 1 maart, aanvang 19.30 uur en wordt gehouden in café De Monnik, Zuidkade 84 in Drachten.