Arriva past bustijden (nog) niet aan

GARYP/LEEUWARDEN – Arriva past de bustijden van de lijnen 14 en 114 tussen Leeuwarden en Drachten nog niet aan. Het gesprek dat VWO-scholier Wolter van der Maten (17) samen met Dorpsbelangen van Garyp, Earnewâld en Oudega heeft gehad met Arriva, heeft er wel toe geleid dat Arriva de bezetting van de bussen in januari goed bekijkt en in februari evalueert.

Wolter van der Maten kwam in actie toen hij ontdekte dat de vijf bussen per uur in de spits die allemaal op dde Wâldwei bij Garyp stopten, zouden worden beperkt tot twee bussen per uur. Dit als gevolg van de verschuiving van het busvervoer van Qbuzz naar Arriva.

Binnen enkele weken verzamelde Wolter ruim zeshonderd handtekeningen tegen deze beperking. “De buschauffeurs van Qbuzz reden al meerdere malen door, omdat de bussen vol zaten”, zegt Wolter, die VWO-scholier is in Leeuwarden.



Provincie

Omdat de provincie als opdrachtgever van Arriva eindverantwoordelijk is, wil hij de petitie binnenkort ook aan gedeputeerde Johannes Kramer (openbaar vervoe, FNP) van de provincie Fryslân aanbieden.

Een en ander kwam donderdagavond 15 december ter sprake in de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel. Wethouder Houkje Rijpstra (PvdA) praatte de raad bij over de huidige stand van zaken.