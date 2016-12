'Ambitiedocument zonne-energie' vastgesteld

Opsterland geeft ruimte aan zonne-energie

BEETSTERZWAAG – Zonnepanelen op daken van woningen, maar ook van bedrijfspanden en in de vorm van zonneparken, heeft het college van b. en w. van Opsterland voor ogen. “Zowel voor particulieren als bedrijven zijn verdienmodellen goed mogelijk”, zegt wethouder Rob Jonkman.

Opsterland wil een klimaatneutrale gemeente worden en zet daarbij in op het stimuleren van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. In deze gedachte past het om ruimte te geven aan zorgvuldig inpasbare initiatieven op het gebied van zonne-energie, vinden b. en w. Om deze initiatieven te stimuleren en in goede banen te leiden, heeft het college van het ‘Ambitiedocument zonne-energie’ vastgesteld.

Wethouder Rob Jonkman: “We willen een klimaatneutrale gemeente zijn. In die gedachte past het bewust omgaan met kansen voor zonne-energie. De prioriteit hierbij ligt vooral bij zonnepanelen op daken. Naast particuliere initiatieven zie ik bijvoorbeeld goede kansen om grote hoeveelheden zonne-energie op te wekken met zonnepanelen op bedrijfspanden.”

Zijn college-wethouder Piet van Dijk: “Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonneparken een mogelijkheid. Zo’n park kan in één keer genoeg stroom opleveren voor een heel dorp. De grootte van een zonnepark moet passen bij de schaal van een dorp. Het is ook denkbaar dat een paar kleinere dorpen één gezamenlijke park ontwikkelen. Voor ieder zonnepark geldt dat het goed in het landschap inpasbaar moet zijn en dat de mienskip bij de plannen betrokken wordt en erin kan participeren.”

Milieukwesties en -beleid

Op dit moment is vooral duurzame energie een belangrijk (landelijk) thema waar veel op wordt ingezet. De ambities uit de andere hoofdstukken van het gemeentelijke milieubeleidsplan blijven actueel. Het college vraagt de raad daarom, de verdere uitwerking van het milieubeleidsplan door te schuiven naar 2017.