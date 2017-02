Anko Postma gekozen tot voorzitter

Nieuw bestuur Opsterlands Belang

LANGEZWAAG – De partij Opsterlands Belang in Opsterland heeft een nieuw bestuur. De leden hebben op 7 februari Gea de Vries (Hemrik) en Anko Postma (Nij Beets) benoemd tot nieuwe bestuursleden.

Zij vullen Ymko de Graaf (Beetsterzwaag) aan in het nieuwe OB-bestuur. Uit hun midden werd Anko Postma gekozen als nieuwe voorzitter.

Met enthousiasme en applaus werden de bestuurders verwelkomd. De Graaf proostte op de nieuwe collega’s en was opgelucht dat er weer een voltallig bestuur gevormd kan worden.

“Het wordt een boeiend jaar op weg naar de raadsverkiezingen van 2018. Een jaar dat ik met gedrevenheid tegemoet zie”, aldus De Graaf. “We hebben er zin in en willen de mensen in Opsterland verrassen met nieuwe (politieke) initiatieven en blijvend interesseren voor de politiek in onze mooie gemeente”, beklemtoonde De Graaf.

Opsterlands Belang heeft een crisistijd achter de rug, mede als gevolg van de 'affaire Sikke Marinus'. Die kwam als OB-fractievoorzitter in de raad van Opsterland in opspraak.