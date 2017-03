Op basis van marktanalyse Opsterland

Meer bouwkavels voor Ureterp

URETERP/BEETSTERZWAAG – Op basis van een recente marktanalyse wil de gemeente Opsterland 31 extra bouwkavels uitgeven in het plan Hege Kamp in Ureterp.

De woningmarkt is volop in beweging en trekt snel aan. De gemeente wil op de marktvraag inspelen en heeft daarom voor woningplan Hege Kamp Ureterp een markanalyse uit laten uitvoeren. Op basis van deze analyse gaat de gemeente dit jaar 31 extra kavels bouwrijp maken en uitgeven. Het gaat hierbij om kavels voor 22 tweekappers, vijf rijwoningen en vier vrijstaande woningen. Ook wordt een aantal prijzen van bestaande kavels voor vrijstaande woningen aangepast.

De extra bouwkavels en prijsaanpassing sluiten aan op de onlangs opgestelde concept-woonvisie van de gemeente Opsterland. Wethouder Piet van Dijk: “Op basis van het marktonderzoek spelen we in op de vraag en gaan we meer bouwkavels in de markt zetten. Deze kavels zijn bedoeld voor tweekappers en rijwoningen. Een aantal kavelprijzen voor vrijstaande woningen is aangepast. Zo proberen we de woningmarkt zo goed mogelijk te bedienen en ervoor te zorgen dat Ureterp een evenwichtige bevolkingsopbouw houdt.

De gemeente gaat het woningplan Hege Kamp via de gemeentelijke website, brochures en social media extra promoten.