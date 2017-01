Opgraven vliegtuigwrak later

Start werkzaamheden Ald Dwinger

WARTEN – Aannemer Roelofs start in de week van 23 januari met het aanleggen van een damwand langs het voormalig vuilstort Ald Dwinger in Nationaal Park De Alde Feanen. De damwand wordt geplaatst aan de zijde van de Neare Saiter en het Prinses Margrietkanaal, dus aan de zuid- en de noordkant van de Ald Dwinger.

Het eiland, aan de noordrand van natuurgebied De Alde Feanen, is van 1921 tot 1962 door de stad Leeuwarden gebruikt als vuilstortplaats. De afgelopen decennia heeft de natuur haar gang kunnen gaan. Deze natuurlijk ontstane waarden willen de betrokken organisaties behouden. Ze willen ook voorkomen dat de vervuiling vanuit het terrein zich verder verspreidt. Na uitgebreid onderzoek wordt nu gestart met de sanering en herinrichting van het eiland.

Damwand eerste stap

De aanleg van de damwand is de eerste stap van de herinrichting en sanering. Voor het aanleggen van deze damwand is het nodig dat een aantal bomen gekapt wordt. Met de damwand wordt voorkomen dat de oevers verder afkalven. Op de damwand komt een laag stortsteen, om de natuurlijke uitstraling van het eiland te waarborgen. Het terrein wordt ontoegankelijk gemaakt voor mensen.

Berging vliegtuigwrak

Om de herinrichting en sanering van het eiland volledig uit te voeren, is het nodig dat het vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Neare Saiter is neergestort, geborgen wordt. Deze berging vindt, net als de overige saneringswerkzaamheden, op een later moment plaats. De opdrachtgevers verwachten dat na het broedseizoen het werk aan het eiland kan worden voortgezet.

De provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en It Fryske Gea werken samen in dit saneringsproject.