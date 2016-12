Raad stemt in met zeven voor en zes tegen

Zondagsopening winkels in Kollumerland per 1 januari 2017

KOLLUM – In Kollumerland mogen vanaf 1 januari alle winkels op zondag open zijn, van twaalf uur ’s middags tot zes uur ’s avonds. Ook op diverse feestdagen, zoals nieuwjaarsdag, mogen de winkels in Kollumerland op zondag open.

Uitzonderingen zijn: Eerste Kerstdag, Goede Vrijdag en 4 mei, dit laatste in verband met dodenherdenking. Het raadsbesluit kan niet juridisch worden aangevochten, aldus woordvoerster Didi Boskma.



Met de krapst mogelijke meerderheid – zeven voor, zes tegen – heeft de gemeenteraad van Kollumerland donderdagavond 15 december met het voorstel van b. en w. ingestemd. De coalitiepartijen FNP, PvdA en VVD steunden het voorstel, de oppositiepartijen CDA en CU waren tegen.



"Rustdag gaat verloren"

Margreet van der Molen (CU) vindt dat het belang van de recreatie- en toerismesector wordt gebruikt om de zondagsrust voor het hele jaar op te offeren, terwijl Kollum alleen in de zomer redelijk wat (varende) recreanten trekt. Zij vindt dat de waarde van een gezamenlijke rustdag teloorgaat.

B. en w. beroepen zich op de druk van zondagsopening in “andere gemeenten”. “Maar dat betreft vooreerst alleen Dongeradeel (twaalf koopzondagen per jaar) en Tytsjerksteradiel (alle zondagen mogen alle winkels open)”, merkt Van der Molen op.