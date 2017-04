Prosedueres giene boppe moaie namme

Ynstjoerd:

“Der binne bettere nammen foar ‘Noardeast-Fryslân’

Tongersdei 30 maart 2017: in tryste dei foar in protte ynwenners fan de trije gemeenten Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân. In skoftke lyn waard der in kommisje ynsteld (trije boargemasters en noch wat oare hotemetoten). Neffens de ferhalen in 'swiere' kommisje. Yn oerlis mei de gemeenterieden fan de trije gemeenten binne der regels/prosedueres opsteld foar it fêststellen fan de nije namme fan de nije gemeente.

'Carte blanche'

De gemeenterieden fertrouden de Kommisje dizze opdracht ta. Wat is der mis gien? Dat de gemeenterieden fan doe ôf gjin kontrôle mear hiene. Eins komt it der op del dat de Kommisje nei dizze ôfspraken ‘carte blanche’ krigen hat. De Kommisje koe sels bepale hokker nammen se foarlizze woe oan de ynwenners. It opstjoeren fan yn totaal hast 900 nammen wie allinnich mar om de ynwenners it gefoel te jaan dat se ynspraak krigen.



Trije fan de 900 nammen

De Kommisje makke, nei djip beried (?), dizze trije nammen iepenbier: Noardeast-Fryslân, Dokkumerlân en Ie- en Lauwerslân. De riedsleden wisten dizze nammen ek net earder. De trije nammen waarden hjirnei foarlein oan de ynwenners en der koe stimd wurde op 15 maart. Hoewol’t it 'gemor en geklaag' fan de ynwenners wol bij de Kommisje bekend is, sette dizze Kommisje gewoan troch, mei de al bekende útslach.

Under de pet hâlden

Nettsjinsteande myn besykjen (út namme fan in hiel soad minsken) it tij te kearen (stikken skreau yn ferskillende kranten) behelje ik net it winske resultaat. Ek de list mei de 293 goedkarde nammen, wurdt skrutel 'ûnder de pet' hâlden.

Dêrnei moast de rieden noch in definityf beslút nimme, dat der wie noch hope. Ik skreau alle riedsleden fan de trije gemeenten persoanlik oan. Ik stelde krityske fragen, meakke oer in tal saken opmerkings en ha besocht de riedsleden oan te sprekken op harren gefoel en op dat fan folksfertsjintwurdiger.

In histoaryske, kapitale flater

Der waarden op 30 maart wol fragen steld troch ferskillende persoanen, mar dochs giene de trije gemeenterieden akkoart mei namme Noardeast-Fryslân. Wêrom? Simpel, omdat de riedsleden en de Kommisje ôfspraken makke hiene oer regels/prosedueres. Dat is polityk: ek al binne jo it net iens mei de namme (of oare saken), as alles neffens de regels gien is, dan moatte jo foar stimme. En de miening en reaksje fanút de befolking dan? Ach, dat liket net sa wichtich. Ik ha sa'n idee dat it ús gemeenteriedsleden (inkelden útsûndere) gjin bal skele kin, hokker namme ús nije gemeente kriget, wylst dit in histoarysk beslút is. In histoaryske, kapitale flater!!



Wat hie de gemeenteried, yn myn eagen, dwaan moatten? Doe't de Kommisje de trije nammen iepenbier makke, hie de Kommisje hjir fuortdaliks troch de rieden op oansprutsen wurde moatten.

Rieden binne baas

De fraach hie steld wurde moatten: ‘Binne dit no de trije bêste nammen? Wat is hjir moai en 'wervjend' oan? Wêr wiene de riedsleden? En, in twadde kâns op 30 maart: útstel freegje en easkje om de list mei 293 goedkarde nammen iepenbier te meitsjen. Om sa de ynwenners in nije en earlike kâns te jaan. Want de gemeenteried sit der (foar en troch ús) om te kontrolearjen. Uteinlik is de gemeenteried de baas.

Mar dizze 'swiere' Kommisje hat trije gemeenterieden de baas west. Om sa'n minne namme te betinken wie hielendal gjin kommisje nedich west. En ek gjin stimming. En ek gjin fêststelling troch de rieden. It komt der op del dat de Kommisje (de boargemasters) it sels kinne, wolle en dien hawwe. Der binne bettere nammen ynstjoerd; dêr bin ik wis fan.

Aukje Stelpstra.