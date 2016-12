‘Duurzaam Bouwloket’

Subsidie voor (extra) isolerend glas

DAMWALD/DOKKUM/FERWERT/KOLLUM – Door isolerend glas te plaatsen woont u meteen een stuk comfortabeler en het bespaart een hoop energieverbruik. Daarbij is de maatregel op het moment extra interessant doordat er subsidie beschikbaar is en u gebruikt kunt maken van tien procent offertekorting.

Dubbel, HR++ of triple glas?

Als uw kozijnen aan vervanging toe zijn, dan kunt u het beste gaan voor nieuwe kozijnen met driedubbel glas. Wilt u alleen het glas vervangen, dan is HR++ glas of driedubbel glas in de bestaande kozijnen een goede keuze.

Glas vervangen: kies triple of HR++ glas

Triple glas en HR++ glas zijn nu de standaard als u enkel glas of gewoon dubbel glas (‘thermopane glas’) gaat vervangen. Het is zonde om voor glas met een lagere isolatiewaarde te kiezen. Met triple glas en HR++ glas bespaart u veel meer energie dan met gewoon dubbel glas en de extra kosten vallen mee. Bovendien is het comfortabel: geen kou meer bij de ramen, geen condens aan de binnenkant van het raam en veel minder geluid van buiten.

Triple glas is soms te dik of te zwaar om in bestaande ‘draaiende’ kozijnen te plaatsen (dat zijn ramen die open kunnen). Vervang dan het hele kozijn of kies voor HR++ glas. Pas wel op met verschillende soorten glas in één gevel: plaatst u bijvoorbeeld triple glas in een groot kozijn en HR++glas in een kleiner raam dat ernaast zit (en dat open kan), dan ziet u iets verschil in kleur en lichtinval. Meestal is dit niet hinderlijk, maar u kunt het glasbedrijf vragen om vooraf het verschil te laten zien. Meer informatie over het vervangen van beglazing: duurzaambouwloket.nl/maatregelen-vervangenkozijnenenbeglazing

Kozijnen vervangen? Meteen triple glas!

Zijn uw kozijnen aan vervanging toe? Kies dan voor nieuwe kozijnen met triple glas en dubbele kierdichting. Daarmee heeft u in één klap de beste isolatie voor uw ramen. De meerkosten van triple glas vallen erg mee: het plaatsen van nieuwe kozijnen met triple glas kost ongeveer 20% meer dan met HR++ glas. Nieuwe kozijnen met gewoon dubbel glas zijn even duur als met HR++ glas. Kozijnen voor triple glas zijn er in alle materialen: hout, kunststof, aluminium of staal met thermische onderbreking. Kies voor kozijnen met een dubbele kierdichting en een lage U-waarde: maximaal 1,3 W/m2K.

Meer informatie over het vervangen van kozijnen:

duurzaambouwloket.nl/maatregelen-vervangenkozijnenenbeglazing

Subsidie beschikbaar

Door de nieuwe subsidieregeling 'Energiebesparing eigen huis' is het aanbrengen van HR++ glas of triple glas nu extra aantrekkelijk: combineer je het met isolatie van je dak, gevel of vloer, dan krijg je ongeveer twintig procent van de kosten terug. De regeling vindt u op de website www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-leningen. Bovendien: bij ‘triple’ glas kunt u ook subsidie krijgen voor nieuwe, isolerende kozijnen!

Tien procent offertekorting

Tijdens de Duurzaam Bouwloket ‘Warm Wonen Weken’ kunt u 10% offertekorting krijgen op het plaatsen van isolerend glas, als u een offerte aanvraagt via www.duurzaambouwloket.nl/warmwonenweken_isolatie.

Onafhankelijk advies mogelijk

Bent u benieuwd welke maatregelen interessant zijn voor uw woonsituatie? De adviseurs van het Duurzaam Bouwloket helpen u graag verder met gratis informatie en onafhankelijk advies. Stel uw vraag door te mailen (info@duurzaambouwloket.nl) of te bellen (072 – 743 39 56).

De DDFK-gemeenten (Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.) ondersteunen de acties van Duurzaam Bouwloket.