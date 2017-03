Raadsverkiezing eind 2018

Raden akkoord met ‘Noardeast-Fryslân’

DOKKUM/FEWERT/KOLLUM – In maart 2018 zijn in de meeste Friese en Nederlandse gemeenten gemeenteraadsverkiezingen. Maar niet in Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Daar wachten ze ermee tot eind 2018.

Dan kunnen de bewoners van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân pas naar de stembus, om de nieuwe raad te kiezen die officieel op 1 januari 2019 aan de slag mag. De huidige drie gemeenteraden hebben donderdag 30 maart namelijk wel ingestemd met die nieuwe gemeentenaam, die een ruime meerderheid kreeg van de bevolking bij de stemming op 15 maart, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezing.

Het is de tweede formele stap in de wettelijke procedure (Arhi) om te komen tot een herindeling per januari 2019. Het nu ook vastgestelde herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat is vastgesteld op 24 november 2016. Daarmee werd een principebesluit genomen om te herindelen. Daarover zijn vijf zienswijzen ingediend. Die hebben niet geleid tot aanpassingen in het herindelingsontwerp. Met de toevoeging in het advies van de door de drie gemeenteraden vastgestelde naam voor de nieuwe gemeente, ‘Noardeast-Fryslân’, is het herindelingsadvies hetzelfde als het herindelingsontwerp.

Vóór 1 mei naar GS

Het herindelingsadvies wordt vóór 1 mei 2017 aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân. Het College van GS voorziet vervolgens het advies van een zienswijze, waarna de stukken worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, voor 1 juli 2017.

De minister maakt een wetsontwerp en legt die in het najaar 2017 voor aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State gaat het wetsvoorstel via de Ministerraad naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer in het voorjaar 2018 besluit. Dan kan per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente tot stand komen. Het betekent dat eind 2018 nieuwe raadsverkiezingen worden gehouden.