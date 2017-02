Ondanks RUG-onderzoek dr. Geertsema

Hoop op ‘efficiencywinst’ van DDFK

DOKKUM – De ambtelijke samenwerking van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zal worden geëvalueerd. Dan wordt gekeken naar “een beperkt aantal onderwerpen waarmee veel ‘efficiencywinst’ kan worden behaald”, aldus b. en w. van Dongeradeel.

Het college schrijft dit in antwoord op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. Die stelde deze vragen naar aanleiding van berichten in media over een onderzoek van Bieuwe Geertsema (RUG), die daar 5 januari op gepromoveerd is.

De kersverse doctor concludeert dat er fusies van gemeenten of ambtelijke samenwerking van gemeenten niet op voorhand leidt tot meer efficiëntie (dus geldbesparing), dan wel tot betere dienstverlening.

De ChristenUnie wil van b. en w. weten of deze onderzoeksresultaten worden meegenomen bij de evaluatie van de ambtelijke samenwerking in DDFK-verband. Dit is voor b. en w. “geen uitgangspunt”.