Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-Fryslân?

Nieuwe gemeentenaam vrijdag bekend

DOKKUM - Vrijdag 17 maart wordt bekend gemaakt welke naam is gekozen voor de nieuwe gemeente, die nu nog wordt gevormd door Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

De keuze is, in alfabetische volgorde: Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-Fryslân. Eén van deze drie wordt de naam van de nieuwe gemeente krijgt die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van herindeling.

De burgemeesters Marga Waanders (Dongeradeel) en Bearn Bilker (Kollumerland c.a.) en loco-burgemeester Jelle de Vries (Ferwerderadiel) zullen de nieuwe naam vrijdagochtend rond 11.00 uur officieel bekend maken op De Zijl voor het Stadhuis in Dokkum.

Bekendmaking live te volgen

Inwoners van de drie gemeenten en andere belangstellenden kunnen de bekendmaking live volgen via RTV NOF. De omroep is te ontvangen bij Kabelnoord tv-kanaal 20 en wereldwijd via de streams op www.rtvnof.nl of via de app voor iPhone/Android (zoek op RTV NOF).