Kollum opent Repair Café

KOLLUM – De gemeente Kollumerland krijgt vanaf woensdag 19 april z’n eerste ‘repair café’. Henk de Bruyn, beleidsmedewerker circulaire energie van de DDFK-gemeenten, opent het ‘café’ om twee uur.

Het wordt gevestigd in de winkel van Raderwerk Kollum, Voorstraat 122, en is iedere derde woensdag open van 14.00-16.30 uur. Men kan er terecht om kapotte apparaten te laten repareren, of om ze – met enige hulp – zelf te repareren. Het streven is, dat er op deze manier minder apparaten bij het afval worden gegooid.



Besparing

Wereldwijd wordt er erg veel afval weggegooid. Daar zit ook veel elektrische apparatuur tussen. Vaak zijn apparaten nog wel te repareren. Soms weten we niet hoe dat moet en kopen we voor het gemak maar een nieuwe. Hier valt dus best een besparing te halen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de beurs.

Daarom is wereldwijd het Repair Café in opkomst. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie, nodig om nieuwe produkten te maken, wordt beperkt.

Mentaliteit

Klanten kunnen in het Repair Café ook hun kennis vergroten. De vrijwilligers leggen graag uit hoe ze het apparaat weer herstellen. Je leert op een andere manier naar je spullen te kijken, er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering, verwachten de initiatiefnemers.



Ze hopen mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Een Repair Café is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten. Tijdens het repareren van de kapotte spullen kunnen ze gezellig en ongedwongen een kopje koffie of thee drinken.



Handige vrijwilligers

Bent u zelf handig en wilt u het vrijwilligersteam versterken? Meld u dan aan! Stuur een mail naar j.ripping@werkpro.nl of loop even binnen bij Raderwerk Kollum.



Het Repair Café was een initiatief van Martine Postma uit Amsterdam. Het eerste Repair Café organiseerde ze in oktober 2009 in Amsterdam-West. Het was een groot succes. Dat was voor haar aanleiding om Stichting Repair Café op te richten. Deze biedt, sinds 2011, professionele ondersteuning aan lokale groepen in binnen- en buitenland die zelf een Repair Café willen beginnen.