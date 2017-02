DDFK niet eens met GGD

Geld voor ‘gezondheidsvoorlichting’ roept vragen op

DOKKUM – De vier gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK) hebben vragen over het budget van ruim vier ton voor ‘gezondheidsvoorlichting’ voor gehuisveste vergunninghouders. Het betreft een nieuwe taak van de GGD, die dit jaar in zou moeten gaan.

“Wij weten echter op dit moment niet welke voorlichtingsactiviteiten samen met de GGD in dit kader voor onze vier gemeenten ontwikkeld zouden moeten worden”, aldus de vier DDFK-gemeenten. “Immers bij een eerste plaatsing van een asielzoeker in een AZC wordt al voorlichting over diverse thema’s gegeven. Vervolgens worden vergunninghouders bij huisvesting in onze gemeenten voorgelicht over aspecten als integratie en participatie via onder meer het Vluchtelingenwerk en de workshop P-verklaring (P=Participatie). De kosten voor laatstgenoemde activiteit worden overigens door het COA vergoed.”



GGD geeft al voorlichting

Scholen geven voorlichting via het reguliere lesaanbod “over thema’s seksualiteit, discriminatie en opvoeding. En de GGD heeft via haar medewerkers als schoolarts en jeugdarts van het consultatiebureau tijdens periodieke contacten aandacht voor gezondheidsaspecten bij jonge vergunninghouders”, aldus de DDFK-gemeenten.

Vandaar dat het gevraagde budget van 411.055 euro leidt tot een ‘zienswijze’ van de vier gemeenten met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijziging.

De vier DDFK-gemeenten (althans de colleges van b. en w.) stemmen wel in met de Kaderbrief 2018-2021, inclusief de toename van de kosten met ruim vier procent per jaar.