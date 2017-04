Geen euro per inwoner van DDFK voor KH2018

DAMWALD – De vier gemeenten in Noordoost-Fryslân die samenwerken onder de afkorting DDFK, zullen geen euro per inwoner beschikbaar stellen voor communicatie en marketing van Kulturele Haadstêd 2018. Wel hebben Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland vijfduizend euro en Dongeradeel 50.000 euro beschikbaar voor lokale initiatieven in het kader van KH2018.

In Dantumadiel en Kollumerland is het aantal lokale initiatieven nog “gering”, in Ferwerderadiel is “veel animo” voor lokale initiatieven vanwege KH2018. De raad van Dongeradeel moet nog definitief beslissen over het plaatsen van en meebetalen aan een fontein op de Markt in Dokkum.



Merk Fryslân

De Friese gemeenten betalen al mee aan Merk Fryslân, de marketing- en communicatie-organisatie die ook Kulturele Haadstêd ondersteunt, stellen de colleges van de vier DDFK-gemeenten. De raad van Dantumadiel heeft nadrukkelijk besloten, niet mee te betalen aan de centrale organisatie en communicatie van KH2018.



De vier DDFK-gemeenten beslissen nog afzonderlijk, wat ze willen afnemen aan folders en dergelijke over Kulturele Haadstêd. Ze gaan er van uit, dat dit in elk geval goedkoper uitpakt dan de euro per inwoner.



'Solidariteit'

De burgemeesters Fred Crone van Leeuwarden en Tjeerd van der Zwan van Heerenveen hebben de overige Friese gemeenten opgeroepen, wél een euro per inwoner mee te betalen, uit solidariteit en omdat KH2018 naar verwachting uitstraling zal hebben voor de hele provincie Fryslân.