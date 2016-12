PvdA stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Fryslân

“‘Gaskraan dicht’ als Waddenbodem te snel daalt”

LEEUWARDEN – De PvdA wil dat gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA) zo snel mogelijk contact opneemt met minister Henk Kamp (VVD) over de forse bodemdaling onder de Waddenzee door gasboringen. PvdA-statenlid Hetty Janssen verwacht dat De Rouwe zich hard opstelt en Kamp erop wijst dat de bodemdaling niet zonder gevolgen kan blijven.

“Het hand-aan-de-kraan-principe betekent dat de kraan ook echt dicht gaat als er schade voor de natuur of het milieu dreigt. Die dreiging is nu meer dan reëel. Dat het hier ook nog eens gaat om Werelderfgoed maakt het alleen maar erger.”

Maatregelen nemen

Eerder deze week (week 48 van 2016) werd bekend dat de bodem onder de Waddenzee de afgelopen twee jaar met vijf centimeter daalde. Dit werd vastgesteld door de onafhankelijke commissie die de opdracht heeft de gaswinning onder het Wad te controleren.



Janssen heeft gedeputeerde De Rouwe om een reactie gevraagd over de conclusies van de commissie. “Als Provinciale Staten hebben wij ons herhaaldelijk fel uitgesproken tegen gasboringen onder de Waddenzee en het Friese vasteland. Dit soort rapporten bevestigt onze kritiek keer op keer. Het wordt tijd voor actie.” Het PvdA-Statenlid verzoekt de gedeputeerde daarom met de minister te bespreken welke maatregelen er worden genomen.

Friese Staten tegen nieuwe bodemwinning

Al meerdere malen spraken Provinciale Staten van Fryslân zich uit tegen (nieuwe) gaswin-vergunningen op en rond de Waddenzee in op het Friese vaste land, onder andere in januari 2015 en oktober 2016. In de nieuwe Mijnwet krijgen gemeenten en provincies meer invloed op bijvoorbeeld (nieuwe) vergunningen voor het winnen van bodemschatten, zoals aardgas, olie en zout. Die wet is nog niet van kracht.