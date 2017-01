Opvolger komt begin 2018

Fritjof Brave blijft nog directeur DDFK-gemeenten

DOKKUM - Het dagelijks bestuur van DDFK-gemeenten heeft op 17 januari besloten om Fritjof Brave uit Warns het directeurschap van de fusieorganisatie DDFK-gemeenten te laten vervullen. Hij was aangesteld als interim-directeur tot de ambtelijke fusie van de vier gemeenten rond zou zijn.

De heer Brave blijft directeur tot aan het moment dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur van de nieuwe gemeente aantreedt. Deze persoon zal ongeveer één jaar voor de beoogde herindelingsdatum beginnen en dan ook als directeur van de DDFK-gemeenten aangesteld worden.

Opvolger over een jaar

De ambtelijke fusieorganisatie DDFK-gemeenten is op 1 januari 2017 formeel begonnen. De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Dantumadiel voegden de ambtenaren samen in één organisatie. Drie van deze gemeenten gaan ook bestuurlijk fuseren per 1 januari 2019, op Dantumadiel na. Bij die herindeling komt het personeel van de DDFK-organisatie in dienst van de nieuwe herindelingsgemeente.

De heer Brave was eerder benoemd als tijdelijo directeur voor deze fusieorganisatie tot 1 april 2017. De periode wordt nu verlengd om op die manier geen gat te laten vallen in de aansturing van de ambtelijke organisatie.

De heer Brave is senior managing consultant bij bureau Berenschot en heeft veel kennis en ervaring in bestuurlijke netwerken en fusieprocessen. In zijn loopbaan heeft hij diverse verandertrajecten binnen overheden en andere organisaties begeleid, vooral in het westen van het land. Hij woont echter al enige jaren in Warns, bij Stavoren.