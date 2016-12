Asfalt maakte plaats voor beton

Eastbroeksterwei geheel vernieuwd

KOLLUMERZWAAG – Wethouder Jelle Boerema van Kollumerland c.a. heeft vrijdagmiddag 16 december de vernieuwing van de Eastbroeksterwei bij Kollumerzwaag officieel afgerond, samen met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Triemen en Plaatselijk Belang Kollumerzwaag.

In de periode van 3 oktober tot 16 december 2016 zijn werkzaamheden uitgevoerd aan de Eastbroeksterwei, Langwaersterwei, Petsleatswei en de Miedwei in Kollumerzwaag. De werkzaamheden zijn verricht door Jansma Wegen en Milieu B.V. uit Drachten.

De Eastbroeksterwei is in zijn geheel vernieuwd: de bestaande weg en fundering zijn verwijderd en er is een betonweg voor in de plaats gekomen. Aan de overige drie wegen is asfaltonderhoud uitgevoerd. Slechte stukken zijn verwijderd en opnieuw geasfalteerd.

De Dôlle

In 2015 is de Dôlle in Triemen aangepakt. Deze weg is gerenoveerd. Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht, met daarnaast graskeien. Die werkzaamheden werden uitgevoerd door Koninklijke Sjouke Dijkstra infra en milieu uit Leek.

De Leeuwarder Courant onderzocht in 2015 de staat van wegen in Fryslân. Lezers van de krant konden wegen in Fryslân nomineren voor het grote LC-Wegenonderzoek. De Dôlle en de Eastbroeksterwei zijn toen uitgeroepen tot de op één na slechtste weg van Fryslân.

Door renovatie zijn de beide wegen nu van ‘de zwarte lijst’ af.

Kosten

De totale kosten voor het aanpakken van de genoemde wegen waren 550.000 euro. In totaal is 6,1 km weg gerenoveerd.