Commissie koos uit 646 namen

Drie Friese namen voor nieuwe gemeente

VEENKLOOSTER - Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie namen waar de bewoners van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 15 maart uit kunnen kiezen, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen. De nieuwe gemeente moet per 1 januari 2019 ontstaan als gevolg van herindeling.

In de afweging om te komen tot de drie namen is gekeken naar topografische verwantschap, cultuurhistorie, eigenheid van het gebied, identiteit, draagvlak, imago, marketing en taalkundig gebruik.

Dokkumerlân

Dokkumerlân: maakt gebruik van de stadsnaam Dokkum, één van de meest bekende historische en actuele stadsnamen en verwijst helder en duidelijk naar het achterland. Daardoor wordt het stadse en levendige van Dokkum verbonden met natuur, rust en ruimte van ’t lân. De naam geeft een duidelijk orientatiepunt en is met een sterke merknaam aantrekkelijk vanuit marketing-oogpunt.

Ie- en Lauwerslân

Ie- en Lauwerslân: topografisch sterk en verbindend. Beide rivieren verbinden, doorkruisen en begrenzen het gebied van de nieuwe gemeente. Bovendien is de naam sterk verbonden met het Lauwersmeergebied en is mede hierdoor aantrekkelijk uit toeristisch en recreatief perspectief.



Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân: een ingeburgerd begrip, waar veel mensen zich in herkennen en bovendien een helder oriëntatie- en referentiepunt.

Op 15 maart, tegelijkertijd met de Tweede Kamer-verkiezingen, kunnen de stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten stemmen op de naam van hun voorkeur via een stembiljet dat uitgedeeld wordt op de stembureaus in de drie gemeenten.

Door de Stuurgroep Herindeling is medio 2016 een kommisje Nammejouwing ingesteld. Deze kommisje bestaat uit burgemeester Bearn Bilker van gemeente Kollumerland c.a., burgemeester Wil van der Berg van gemeente Ferwerderadiel en wethouder Pytsje de Graaf van gemeente Dongeradeel, een marketingdeskundige, heemkundigen uit elke gemeente en een taalkundige van de Fryske Akademy. De kommisje heeft de opdracht gekregen om een advies uit te brengen voor de naamgeving van de nieuw te vormen gemeente. Hierbij zijn inwoners gevraagd naamsuggesties in te dienen. Aan deze oproep is enthousiast gehoor gegeven. In de periode 15 november tot en met 14 december 2016 zijn in totaal 892 suggesties ingeleverd, waarvan 646 unieke namen, veelal met (uitgebreide) motivering.

De bekendmaking van de drie ‘winnende’ namen vond plaats op woensdag 1 februari in Galerie Noordvleugel in Veenklooster.