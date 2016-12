Directeur: "Kijk eerst op website van 'eigen' gemeente"

Ambtelijke fusie DDFK per 1 januari 2017 een feit

DOKKUM - De ambtelijke fusie van de vier gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland is een feit. Tussen kerst en oud-en-nieuw is iedereen 'verhuisd' die moest verhuizen.

Voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er niet veel. "Voor een paspoort of rijbewijs kan men nog gewoon terecht in het eigen gemeentehuis", meldt de 'nieuwe' organisate.

Interim-directeur Fritjof Brave voegt hier aan toe: “Als inwoners naar het gemeentehuis willen voor bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs of omdat ze vragen hebben over vergunningen of werk, inkomen of zorg, dan kunnen ze het beste even op de website van hun eigen gemeente kijken. Daar staat precies wanneer de gemeentehuizen open zijn, waar je waarvoor terecht kunt en hoe we telefonisch bereikbaar zijn.”

Centraal telefoonnummer

Een andere optie is om eerst even te bellen. Dat kan naar het reguliere telefoonnummer van het 'eigen' gemeentehuis, het kan ook via een centraal nummer: 0519 - 29 88 88, waarna men via het KlantContactCentrum (KCC) wordt doorverbonden, zodat men een afspraak kan maken. "It kin wêze dat in ynwenner fan Dantumadiel bygelyks nei Kollum moat, of krekt oarsom", vertelt een medewerkster van het KCC.



Jaar vertraging gehad

De ambtelijke fusie betreft vier gemeenten. De fusie zou aanvankelijk een jaar geleden al ingaan, maar van de kant van medewerkers en vakbonden werd aangedrongen op een (veel) langere voorbereidingstijd. Dit resulteerde in een jaar vertraging.

Dongeeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland bereiden een bestuurlijke fusie voor per 1-1-2019. Dantumadiel doet hier (vooreerst) niet aan mee.