Al ruim 500 naamsuggesties nieuwe gemeente

DOKKUM - Er zijn al ruim vijfhonderd naamsuggesties ingediend voor de nieuw te vormen gemeente in Noordoost Fryslân, die nu nog bestaat uit Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Het enthousiasme onder de inwoners en andere betrokkenen is kennelijk groot, want de campagne loopt nog maar ruim drie weken. Burgemeester Bilker, voorzitter van de Kommisje Nammejouwing, is blij met het enthousiasme: “De nije gemeentenamme libbet echt ûnder de minsken. Dat der no al safolle nammen yntsjinne binne, oertreft alle ferwachtings en fyn ik geweldich! En de nammesuggestjes bliuwe mar binnen kommen. Ik hoopje fansels dat de lêste wike ek noch in soad oarizjinele nammen ynlevere wurde.”

Deadline op 14 december

Het inleveren van naamsuggesties is nog mogelijk tot en met woensdag 14 december. Dat kan onder andere via het online-formulier op de websites van de drie gemeenten en in de gemeentehuizen.



Na 14 december buigt de naamgevingscommissie zich over de ingeleverde naamsuggesties en selecteert de drie beste namen. Op 15 maart, tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen, mogen de stemgerechtigde inwoners van de drie betrokken gemeenten hun stem voor de nieuwe gemeentenaam uitbrengen. Alle informatie over het inleveren van namen en het verdere proces is te vinden op de websites van de drie gemeenten.