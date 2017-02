Verkiezingscolumn Weekblad Actief

Zetelrovers met 'rode kaart' naar zijlijn?

De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan in maart voor de deur, maar eerst even terug in de tijd, om precies te zijn in 2012, toen de laatste verkiezingen werden gehouden.

De kiezers in het stemlokaal hadden klare wijn geschonken. De VVD werd de grootste en de PvdA eindigde als reservekampioen. Tussen de tegenpolen Mark Rutte en Diederik Samsom bloeide een nooit verwachte liefde op en ze gingen samen regeren. Maar liefst achtendertig zetels sleepte de PvdA uit het vuur, een aantal waarvan de partij nu alleen maar kan dromen.

Het rituele vreugdedansje van de socialisten werd na de verkiezingen wreed verstoord door twee partijleden die het niet eens waren met de koers van de partij en daarna was de PvdA plotseling twee zetels in de Tweede Kamer armer. De politieke beweging DENK was geboren. De beide kikkers keerden niet meer terug in de socialistische kruiwagen. Zetelroof vinden critici. De kiezers hadden toch PvdA gestemd en niet iets anders? Ook bij andere partijen is de geur van desertie nooit ver weg. Komt Geert Wilders niet uit de boezem van de VVD?

Provinciale en gemeentelijke partijen kunnen erover meepraten. Plotseling blijft er een stoel in de fractiekamer leeg en zit hun voormalige partijgenoot als eenmansfractie een heel ander verhaal op te dissen. Overtreden de dissidenten hiermee een regel of fatsoensnorm? Nee, volgens de grondwet hebben ze vrij mandaat en mogen ze stemmen zoals ze willen. Hun partij heeft daarover niets te vertellen.

Maar is het niet eerlijker dat dissidente politici die op ramkoers liggen met hun partij een terugtrekkende beweging maken uit de politiek en plaatsmaken voor iemand anders op de kieslijst, die zich wel aan de partijmores houdt? Bij de eerstvolgende verkiezingen kunnen ze zich dan met hun eigen partij opnieuw in de politieke arena begeven. Wel zo duidelijk voor de kiezers, die het toch al niet zo hebben begrepen op politieke dwaallichten.

Jelle Jeensma, redactie Weekblad Actief