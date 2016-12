Misschien ook duurzame energiefabriek

Wetterskip Fryslân investeert 63 miljoen euro in waterbeheer

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân wil volgend jaar 63 miljoen euro investeren in het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Dit staat in de door het dagelijks bestuur gepresenteerde concept-begroting voor 2017. Die moet nog definitief worden vastgesteld.

Ruim € 24 miljoen is bestemd voor projecten om overstromingen en wateroverlast tegen te gaan. Naast lopende dijkprojecten op Ameland en langs de Waddenkust start het waterschap met de voorbereiding voor de verbetering van de Lauwersmeerdijk en de dijkverbetering Koehool- Lauwersmeer. Ook investeert het waterschap in het verhogen en versterken van diverse oevers en kaden. In 2017 staat er twintig kilometer kadeverbetering op het programma, zoals bij De Tike, Sneek-Zuid, Oppenhuizen, Grou en Akkrum.

Suggesties voor slimme oplossingen welkom

Ruim € 27 miljoen is bestemd voor het verbeteren van de water-aan- en afvoer voor landbouw en natuur en maatregelen die bijdragen aan de waterkwaliteit. Het geld gaat naar vervanging en renovatie van gemalen en stuwen, aanleg van waterberging, vispassages en natuurvriendelijke oevers.

De toename van steeds forsere hoosbuien vraagt daarbij om een nieuwe aanpak, aldus het dagelijks bestuur. Samen met inwoners, overheden en organisaties wil het waterschap op zoek naar slimme oplossingen om schade door wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Afvalwaterzuivering

Om de afvalwaterzuivering op orde te houden wordt er € 11 miljoen geïnvesteerd in verbetering en modernisering van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, vervanging van een rioolgemaal en het aanpassen van persleidingen waarmee het rioolwater naar de zuivering wordt getransporteerd.

Duurzame energie(fabriek)

De waterschappen merken als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Wetterskip Fryslân wil daarom sterk inzetten op een circulaire economie, zuinig omgaan met energie en toepassen van duurzame energie. In 2017 besluit het waterschapsbestuur over het oprichten van een Energiefabriek. Hier kan het slibafval uit de waterzuiveringen verwerkt worden voor andere toepassingen, zoals het leveren van biogas.

Tarieven beperkt hoger

De begroting voor 2017 omvat ruim 136 miljoen euro. Door naast investeringen ook te bezuinigingen, blijven de tariefstijgingen beperkt. Huishoudens met een eigen woning gaan gemiddeld 1,2 procent meer betalen. Huishoudens met een huurwoning 0,8 procent en agrarische bedrijven 1,7 procent.

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt de conceptbegroting 2017 op maandag 28 november in een commissievergadering. Dinsdag 13 december beslist het algemeen bestuur definitief over de begroting.