CDA-bijeenkomst in Sint Annaparochie

'Vervoer van de toekomst'

SINT ANNAPAROCHIE –'Vervoer van de toekomst' is het thema van een bijeenkomst van CDA Fryslân, woensdagavond 1 maart van 19.30 tot 22.00 uur, in Sint Annaparochie. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, in ‘Ons huis’, Beuckelaerstraat 2. Wel graag aanmelden bij Nynke Algra: n.algra@fryslan.frl

Het programma is als volgt: vanaf half acht inloop, rond tien voor acht een inleiding door Menno Keulen van de provincie Fryslân over trends in verkeer en vervoer. Na hem geeft Casper Stelling-Plantinga (Mu-consult) antwoord op de vragen, wat de invloed is van mobiliteit op leefbaarheid in het landelijk gebied, en of er toekomst is voor het openbaar vervoer.

Rond half negen kunnen de aanwezigen deelnemen aan een quiz (neem tablet of smartphone mee). Na de pauze is er tijd voor discussie, onder andere met de Friese CDA-kandidaten voor de Tweede Kamer Harry van der Molen en Esther Hanemaaijer. Rond half tien volgen conclusie en afsluiting.