Provincie neemt taken over van het Rijk

Van drie wetten naar één Wet natuurbescherming

LEEUWARDEN - Op 1 januari 2017 trad de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet. De Wet natuurbescherming staat in het teken van de verbinding tussen ecologie en economie. Maar ook van bescherming van natuur.

In de nieuwe wet zijn onderdelen van de oude wetten beter op elkaar afgestemd. Ook wordt het eenvoudiger om toestemming te vragen voor een activiteit met mogelijke schade aan de natuur. De bevoegdheid om te toetsen aan de Wet natuurbescherming is in de meeste gevallen bij de provincie neergelegd.

Van Rijk naar Provincie

Met de nieuwe wet neemt de provincie een aantal taken van het Rijk over. Zo is de provincie nu ook bevoegd gezag in het kader van soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, mits zonder groot nationaal belang. Denk aan woningbouw en aanleg van provinciale wegen.

Ook is de provincie bevoegd gezag voor het onderdeel houtopstanden. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2017 meldingen niet meer bij het ministerie van Economische zaken moeten binnenkomen, maar bij de provincie. En in plaats van het ministerie moet nu de provincie toestemming verlenen, voordat het kappen mag starten.

Beschermde gebieden en diersoorten

Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en activiteiten in en bij Natura 2000-gebieden. Ook staat de provincie aan de lat bij soortenbescherming. Dit houdt in dat ze kijkt of plant- en diersoorten geen nadelige effecten ondervinden van werkzaamheden en activiteiten in deze gebieden.

Leges: 600 euro per aanvraag

Door de nieuwe Wet natuurbescherming krijgt de provincie er extra werk bij. Voor de behandeling van vergunningen en ontheffingen die na 1 januari 2017 zijn ontvangen, heft de provincie daarom leges. Het gaat om zeshonderd euro per aanvraag. Het bedrag wordt betaald voor het gebruik van diensten van de overheid.

Nieuwe website

Vanaf 1 januari 2017 staat de informatie over de nieuwe wet op de website www.fryslan.frl/wetnatuurbescherming. Op de website staan ook de formulieren voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning.