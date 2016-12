Negen ton voor dorpshuizen

Subsidie voor platteland Fryslân

LEEUWARDEN - Voor projecten die de leefbaarheid van het Friese platteland versterken, stelt de provincie Fryslân opnieuw geld beschikbaar. Er is in 2017 negen ton voor verbetering van dorpshuizen en ruim anderhalve ton voor (overige) leefbaarheidsprojecten.

De leefbaarheidsinitiatieven moeten in de eerste plaats aansluiten bij de speerpunten van de nota Plattelandsbeleid en de hele of een groot deel van de provincie beslaan. Deze subsidiepot heeft een maximum van 155.000 euro.

Dorpshuizen

Dorpshuizen zijn de andere categorie: stichtingen en verenigingen kunnen onder voorwaarden subsidie ontvangen voor de nieuw- en verbouw en verduurzaming van dorpshuizen. Er is een maximum budget van negen ton in totaal.



Een dorpshuis kan maximaal één keer in tien jaar een provinciale bijdrage ontvangen. En de provincie draagt nooit meer bij dan de betreffende gemeente. Belangrijkste criterium is de aanwezigheid van draagvlak voor het dorpshuis en de werkzaamheden in het dorp. Vijwilligersuren kunnen in de begroting worden opgenomen à 25 euro per uur.

Wie eerst komt, eerst maalt

Aanvragen voor beide categorieën kunnen bij de provincie Fryslân worden ingediend vanaf 2 januari 2017 tot en met 29 december 2017. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst, totdat het plafond bereikt is. Indien het plafond dreigt te worden bereikt, zal de provincie dit tijdig kenbaar maken op de provinciale website.