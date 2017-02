SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf bezoekt Friese boeren

WESTERGEEST – Maandag 27 februari bezoekt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf activiteitenboerderij Hammerslag in Westergeest. Hij gaat spreken met boeren over de problemen die er zijn in de landbouw. Het bezoek begint om 13.30 uur. Alle boeren zijn van harte welkom.

Eén van de grote problemen waar melkveehouders tegenaan lopen is de invoering van de ‘Fosfaatwet’ van staatssecretaris Van Dam. “Daardoor komen veel bedrijven in de gevarenzone. Het kabinet laat de landbouw veel te vaak in de steek”, vindt SGP-er Elbert Dijkgraaf.



“Dat mogen we niet laten gebeuren”, zegt hij. “In plaats van lastenverzwaring wil de SGP juist investeren in de landbouw. De SGP pleit daarom voor lastenverlichting voor landbouw- en visserijbedrijven. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het belastingvoordeel voor rode diesel weer in te voeren. Staatssecretaris Van Dam zorgt alleen voor meer verplichtingen, hogere lasten, maar minder inkomen”.



Het SGP-bezoek aan Westergeest begint met een korte presentatie van melkveehouder Jan Willem de Kloet uit Wâlterswâld. Hij vertelt iets over zijn bedrijf. In deze presentatie komen onder andere de knelpunten ter sprake waar hij mee te maken heeft. Elbert Dijkgraaf gaat daarna in op de problemen waar boeren tegenaan lopen en geeft zijn visie op het landbouwbeleid.

Het laatste programmaonderdeel is een vragenuur. Alle boeren kunnen dan vragen afvuren op het SGP-Kamerlid.