Vooral dankzij financiële reserves

‘Positief resultaat provincie Fryslân’

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 officieel af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 die het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd. Wel was hiervoor een ‘greep’ uit de reserves nodig van 281 miljoen euro. De vrij aanwendbare reserve nam toe tot bijna 96 miljoen euro.

“De financiën van de provincie zijn goed op orde”, vindt gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA). De provincie gaf in 2016 weliswaar € 849 miljoen uit, en er kwam ‘maar’ € 590 miljoen binnen, maar mede dankzij de ‘greep’ uit de reserves is sprake van een positief resultaat van bijna € 21 miljoen.

Meevallers

Er was al € 12,3 miljoen in de plus begroot. Daarnaast is sprake van een meevaller van 1,9 miljoen euro bij de afronding programma landelijk gebied, en 1,3 miljoen euro bij het Fries Merenproject. Ook heeft de provincie meer inkomsten uit motorrijtuigenbelasting, dan was begroot.



Ruim half miljard

De totaal beschikbare financiële weerstandscapaciteit was eind vorig jaar 527,1 miljoen euro. Omdat met Provinciale Staten al vele afspraken zijn gemaakt over waar geld aan zal worden besteed de komende jaren, is de ‘vrij aanwendbare reserve’ veel kleiner, namelijk 95,9 miljoen euro. Dit is wel meer dan in de begroting 2017 staat, dat was namelijk 78,5 miljoen euro. Op 24 mei behandelen Provinciale Staten de Jaarstukken 2016.