Oud-statenlid door rechtbank veroordeeld

Pieter Buisman moet bijna 18 mille terugbetalen

GRONINGEN – De rechtbank in Groningen heeft oud-statenlid Pieter Buisman uit Drachten veroordeeld tot het terugbetalen van een vergoeding van bijna 18.000 euro.

Buisman gebruikte het geld dat bestemd was voor het betalen van een medewerker, maar had geen medewerker aangesteld. Hij kon ook geen declaratiebonnen en dergelijke laten zien, om aan te tonen dat hij de vergoeding correct had gespendeerd.



Hij was lid van de PVV-fractie, maar stapte daar uit en ging als zelfstandig statenlid door. Daarmee kreeg hij ook recht op het aanstellen van een medewerker (in deeltijd).