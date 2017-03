Partijen op campagne

DRACHTEN/LEEUWARDEN – Traditioneel voeren de politieke partijen hun campagne-activiteiten vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen verder op. Vooral in de centra van grotere plaatsen als Drachten en Leeuwarden kunt u komende zaterdag diverse politici ontmoeten.

In Drachten met name “onder” en bij het carillon en in Leeuwarden op de Nieuwestad. Zo belooft de ChristenUnie – tussen half twee en half drie - die dag minstens een uur in Drachten aanwezig te zijn met drie (kandidaat-)Kamerleden: Joël Voordewind, Stieneke van der Graaf en Gerben Huisman.

Speerpunten uit hun programma zijn: “de toekomst van onze kinderen, de zorg om de ouderen, zorg met een menselijk gezicht en het leefbaar houden van de aarde voor toekomstige generaties.”

“De extra uitgaven voor verduurzaming van onze energievoorziening sturen we zo veel mogelijk naar de regio. Noord-Nederland wordt een gebied waar innovaties op energiegebied in de praktijk als eerste worden toegepast.”