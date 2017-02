Noordelijk lijsttrekkersdebat woensdag 8 februari op ‘omrop’

GRONINGEN - Woensdag 8 februari is er een lijsttrekkersdebat in de Statenzaal van het Provinciehuis in Groningen. Er komen landelijke thema's aan de orde, maar ook de ‘vertaling’ daarvan naar de regionale actualiteit. Debatleiders zijn Ferry Mingelen, Remy van Mannekes (RTV Noord) en Eric Ennema (Omrop Fryslân).