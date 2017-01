Dr. Jacques Kuiper over de 'Franse' tijd

Lezing Bataafse revolutie in Provinsjehûs

LEEUWARDEN - Jacques Kuiper geeft donderdag 26 januari in het Provinsjehûs een lezing over de Bataafse Revolutie in 1795. Jacques Kuiper schetst tijdens zijn lezing hoe deze revolutie tot stand kwam en wat voor gevolgen dit had voor Fryslân. Zelfs nu nog zijn de kenmerken van deze hervorming zichtbaar in het politieke landschap.

De lezing begint om 12.30 uur en duurt ongeveer een uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 12.00 uur. De lezing wordt in het Nederlands gehouden, is gratis en vrij toegankelijk voor iedereen.

Dr. Jacques Kuiper

Jacques Kuiper is historicus en werkt momenteel als freelance publicist op het terrein van de Nederlandse geschiedenis. Hij promoveerde in 2002 op het proefschrift ‘Een revolutie ontrafeld’. Hierin beschrijft hij de politieke ontwikkelingen die Fryslân in de Franse tijd doormaakte. Recentelijk verzorgde hij als redacteur van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân de onderwerpen van het deelveld ‘Politiek en Maatschappij’.

Het provinciehuis opent elke laatste donderdag van de maand de deuren voor het publiek. Dan worden interessante, laagdrempelige activiteiten in een van de publieksruimten van het provinciehuis georganiseerd. Soms door de provincie zelf, soms door inwoners, maar altijd voor de inwoners van Fryslân.

Deze lezing is de vierde in een serie over het thema van de oude gedachte over de Friese Vrijheid in relatie tot het ontstaan van de Friese Staten. Eind maart is er nog een lezing binnen dit thema. In september wordt de cyclus afgesloten met een symposium.