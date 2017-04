Inschrijven sociale huurders in hele provincie

BUITENPOST - Vier Friese woningbouwcorporaties zetten een gezamenlijke stichting op, die inschrijven op provinciaal niveau mogelijk moet maken. Dan hoeft men zich niet meer voor elke woningstichting apart in te schrijven als woningzoekende.

De vier organisaties zijn: WoonFriesland, Elkien, Accolade en de Bouwvereniging. De gemeente Achtkarspelen schrijft in een reactie dit een goed initiatief te vinden. B. en w. verwachten dat huurders meer inzicht (kunnen) krijgen in de beschikbaarheid van huurwoningen. “Dit is met name handig voor huurders die geen specifieke voorkeur voor een vestigingsplaats hebben.”

Bovendien, aldus de woningcorporaties, stelt een centraal inschrijvingssysteem de corporaties in staat “de zoekduur beter te monitoren, te vergelijken en inzicht te krijgen in de zoekduur”, en daarmee ook in de druk op de woningmarkt. “Op deze manier kunnen de corporaties beter inspelen op de behoeftes van de huurders.”

De nieuwe stichting een “financieel en juridisch onafhankelijke rechtspersoon”, is in elk geval het streven.