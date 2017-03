Gedeputeerde presenteert resultaten in Wergea

Iepen Mienskipsfûns: 314 projecten in 2016

WERGEA – In 2016 deden 418 Friezen een beroep op het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân. Met deze subsidieregeling ondersteunt de provincie projecten van inwoners, waarmee zij de leefbaarheid van hun wijk, dorp, stad of op hun eiland willen verbeteren.

Leefbaarheid

Gedeputeerde Johannes Kramer: “It IMF ferbynt minsken mei elkoar en liedt ta prachtige risseltaten. Yn 2016 hawwe we 314 projekten fan, troch en út de mienskip stypje kinnen mei jild út it Iepen Mienskipsfûns. Dit is in flinke taname yn ferliking mei it jier 2015. Doe waarden der 200 projekten stipe.”

Voor de coalitieperiode 2016-2019 is er 15,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal werd er in 2016 voor bijna drie miljoen euro subsidie verleend. Dit leidt tot een investering in de leefbaarheid in Fryslân van ruim twintig miljoen euro, volgens de provincie. Deze resultaten presenteerde gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) bij één van de succesvolle IMF-projecten: het groene ‘high-tech-talent-plein’ bij basisschool De Twamêster in Wergea.

Nieuwe doelen

Het doel van het Iepen Mienskipfûns is ‘Leefbaarheid en iedereen doet mee’. Een onafhankelijke groep inwoners uit de regio bekijkt na iedere subsidieronde alle projectplannen. In het coalitieakkoord 2015-2019 zijn drie nieuwe doelen aan het IMF toegevoegd: kansen voor burgers, duurzame dorpen en landschap en cultuurhistorie. Deze doelen worden goed bediend vanuit het IMF met 29, 24 en 51 projecten.

IMF 2017

Ook in 2017 kunnen inwoners weer subsidie aanvragen voor leefbaarheidsprojecten. In de eerste subsidieronde van 2017 zijn alweer 148 aanvragen ingediend. Het IMF wordt dit jaar nog twee keer opengesteld: van 1 tot 25 mei en van 18 september tot 14 oktober.