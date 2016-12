Gesprekken met KabelNoord beëindigd

Glasvezel in ‘witte gebieden’ in Fryslân weer vertraagd

Eerder was de provincie in gesprek met KabelNoord over een provinciale aandelenparticipatie. Deze gesprekken zijn beëindigd vanwege juridische risico’s.

De bedoeling was dat Kabelnoord de witte gebieden in Fryslân van breedband-internet zou gaan voorzien.

Als onderdeel van de gesprekken deed de provincie uitgebreide controles op de juridische risico’s van deze participatie. Hieruit bleek dat risico’s op het gebied van aanbestedingsrecht en staatssteun niet uit te sluiten zijn. De provincie onderzocht daarom eerder uitgewerkte alternatieven.

Juridische risico's te groot

Gedeputeerde Poepjes: “Wij kunnen alleen verder met de aanleg van glasvezel, als de aanpak juridisch volledig waterdicht is. De nadere uitwerking van een provinciale aandelenparticipatie in een bestaand netwerkbedrijf is complex. Voor de zomer heb ik opdracht gegeven extra juridische controles te doen, om zeker te stellen dat deze aanpak gerechtelijk stand zou houden. Dat bleek niet zeker. Het is daarom een bewuste keuze om het traject met KabelNoord te beëindigen. Dit is in goed gezamenlijk overleg gegaan. Wij bedanken KabelNoord voor de constructieve opstelling in dit proces.”

Nieuwe aanpak

Met de nieuwe aanpak stelt de provincie een marktconforme lening beschikbaar en zet deze via een ‘tender’ in de markt. Door middel van inschrijving wordt getracht het werk aan het meest geschikte bedrijf te gunnen, op basis van afweging van factoren, zoals prijs en kwaliteit.

Al ruim vijf jaar bezig

De provincie probeert al meer dan vijf jaar de 'witte' (dunbevolkte) delen van Fryslân van glasvezel te (laten) voorzien. Diverse alternatieven zijn onderzocht. Het aangaan van een publiek-private samenwerking en de oprichting van een eigen netwerkbedrijf kwamen hierbij aan de orde. Daarnaast keek de provincie naar een marktconforme lening met een aanbesteding. Ook nam de provincie het openstellen of aanpassen van het Breedbandfonds mee in de afweging.

"Eind 2017 aan de slag"

Begin 2017 komt er een definitief voorstel voor de nieuwe aanpak in Provinciale Staten. In mei kan de ‘tender’ open worden gesteld. Vervolgens selecteert de provincie een marktpartij. De verwachting is dat deze partij in het najaar van 2017 kan starten met de aanleg van glasvezel in de ‘witte’, oftewel dunbevolkte delen van Fryslân.