Zaterdag 14 januari nieuwe kans

FNP stelt nieuwjaarsreceptie uit

DE WESTEREEN - De nieuwjaarsreceptie van FNP Fryslân, die afgelopen zaterdag in Old Dutch in De Westereen zou worden gehouden, is een week uitgesteld vanwege de weersomstandigheden: harde wind en (kans op) gladde wegen.

Tijdens de receptie, nu dus zaterdag 14 januari, worden een milieu- en een fietsersprijs uitgereikt.