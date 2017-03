Verkiezingscolumn Weekblad Actief

De geur van wilde roofdieren

De verkiezingsklok tikt….. Nog een paar uurtjes aftellen en dan weten wie hoe de partijen hebben gescoord bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en welke coalities haalbaar zijn.

Strenge meesteres

Wekenlang hebben de televisiekijkers een overdosis debatten voor de kiezen gekregen. VVD-coryfee Hans Wiegel, de beste minister-president die Nederland nooit had, vergeleek het politieke handwerk in de Tweede Kamer eens met het dierenrijk. “Als het echt spannend werd, dan snoof je de geur van roofdieren op”.

Die roofdierengeur was ook te ruiken in het Carré-debat, waar acht lijsttrekkers verbaal de degens kruisten. De strenge meesteres Diana Matroos legde hen op de pijnbank in het Amsterdamse theater. Vooral de veelgeplaagde Lodewijk Asscher (PvdA) kreeg het zwaar te verduren.

Gladiatoren



De locatie was goed gekozen. Carré is een amfitheater, net als het Colosseum in de Romeinse tijd. Vroeger voerden gladiatoren in het Colosseum een strijd op leven en dood tegen uitgehongerde leeuwen, die in veertien dagen geen voederbak hadden gezien. De hedendaagse gladiatoren, vermomd als politici, scheuren elkaar verbaal aan flarden.

De debatten laaien soms fel op, maar vaak worden nogal voorspelbare standpunten uitgewisseld. Het woordenspel gaat ongeveer zo.

Politicus 1 tegen politicus 2: “We moeten de uitgaven voor defensie verhogen. De Russen staan voor de deur. Onze hele marine bestaat uit twee afgekeurde wedstrijdskûtsjes met drie middeleeuwse kanonnen.”

Politicus 2 tegen politicus 1: “Wij kiezen niet voor meer wapentuig, maar investeren in vergroening en duurzaamheid. Geen bommen maar bossen.”

Premier Thieme



De opiniepeilers, ex-voetbalscheidsrechter Maurice de Hond voorop, hebben een dagtaak in het bijhouden van de populariteit van de partijen. Het is een spannende race. Wordt Buma, Wilders of Rutte de winnaar? Zelf denk ik dat alle opiniepeilers er naast zitten en de Partij voor de Dieren de grootste wordt. Lijstrekker Marianne Thieme gaat dan een minderheidskabinet formeren met beroepsprovocateur Jan Roos (VNL) en de Piratenpartij. Met Thieme als premier kunnen we voor de dag komen in Europa.

Jelle Jeensma, Redacteur Weekblad Actief