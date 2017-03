Jongste Friese kandidaat ‘Nieuwe Wegen’

David de Jong: “Mear hearre nei minsken fan ûnderop”

DRACHTEN – David de Jong (27) uit Drachten had tot nu toe bij verkiezingen steeds D66 gestemd. Maar hij is teleurgesteld geraakt in die partij: “Omdat D66 mei de mearderheid yn de Twadde Keamer foar it nije ‘leenstelsel’ stimd hat foar studinten. De partij Nieuwe Wegen is foar it wer ôfskaffen fan dat stelsel. Studinten komme no troch in fikse finânsjele skuld fuort mei 1-0 achter nei ôfrin fan harren stúdzje.”

Door Gerrit van der Meer

Nieuwe Wegen is de partij die is opgericht door Tweede Kamerlid Jacques Monasch uit Sneek, die uit onvrede de PvdA verliet. Monasch probeerde eerst PvdA-lijsttrekker te worden, maar kwam niet in aanmerking voor de lijsttrekkerverkiezing in die partij. Hij voelde zich aan de kant gezet en begon mede daarom een nieuwe partij.

“Wy binne net links en net rjochts, mar ek net in partij as dy fan Rita Verdonk (‘Trots op Nederland’; red.). By Nieuwe Wegen stiet sosjaal belied foarop, mei in soad omtinken foar minsken oan de ûnderkant fan de maatskippij”, vindt De Jong.



Arme wijken

Hij houdt zich ook persoonlijk met dat sociaal beleid bezig, als student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de hogeschool NHL in Leeuwarden. “Dan falt my op dat minsken yn bygelyks de wiken Bilgaard en Heechterp-Schieringen yn Ljouwert amper in stim hawwe yn de maatskippij en yn de polityk. Dêr wol ‘k my sterk foar meitsje.” (Het zijn ongeveer de armste wijken van Nederland; red.)

Vluchtelingen

Sociaal beleid betekent volgens De Jong onder andere: goede ouderenzorg en goede opvang van vluchtelingen (‘minder’ vluchtelingen, volgens de ‘speerpunten’ van Nieuwe Wegen, maar ‘betere opvang’). Ook wil zijn partij meer mogelijkheden scheppen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), bijvoorbeeld met behulp van een goede samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het mkb.

Drees

“Wy binne wol ‘PVV-light’ neamd en ek wol assosjeard mei Drees”, zegt De Jong, in het midden latend of het om Drees senior gaat (vooral bekend om sociaal beleid en de AOW) of Drees junior (die zich net als Monasch afsplitste van de PvdA en voor DS70 in de Tweede Kamer kwam; red.).

Kritiek

De Jong hoort meer positieve dan negatieve reacties, maar die laatste zijn er wel geweest: “Asto út in partij stapst, kriget altyd krityk”, constateert De Jong. Hij trekt zich van die kritiek weinig aan. “Foar my is Nieuwe Wegen de goede partij: sosjaal en rjochtfeardich foar de minsken oan de ûnderkant.”

Jongeren

Zijn persoonlijke motivatie heeft mede met zijn leeftijd te maken. “Ik bin de jongste kandidaat fan ús partij. Ik fyn dat jongeren heard wurde moatte. En ik fyn dat jongeren mear polityk bewust wurde moatte. Myn generaasje fan ‘Millennials’ (geboren vanaf ongeveer 1990; red.) hat amper belangstelling foar polityk. Mar dy polityk beslút wol mei oer harren takomst. Sjoch mar nei it ‘leenstelsel’.”