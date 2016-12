Jaco Geurts is 28 november hele dag in Friesland

CDA-Kamerlid bekijkt Friese landbouw en debatteert in Damwâld

DAMWALD - Jaco Geurts, CDA-woordvoerder voor landbouw, natuur en water in de Tweede Kamer, brengt op maandag 28 november een werkbezoek aan Fryslân. Dit eindigt ‘s avonds met een debat in Damwâld over de toekomst van Noordoost Fryslân.

Er speelt nu veel op het gebied van landbouw en natuur: fosfaatproblematiek, derogatie, natuurinclusieve landbouw en de voorbereidingen voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Reden genoeg voor CDA Fryslân om Geurts te laten zien wat er in Fryslân op agrarisch gebied speelt.

Boerenbedrijf Breeuwsma

Na een bezoek aan Wetsus in Leeuwarden in de ochtend, is ‘s middags het boerenbedrijf van Karst Breeuwsma in Aldeboarn aan de beurt. Hij heeft een traditioneel melkveebedrijf met een eigen trekje. Hij laat elk voorjaar een aantal greppels volstromen met water. Hierdoor is het aantal broedende weidevogelparen op zijn land de afgelopen jaren flink gestegen.

Visiedocument landbouw

Aan de keukentafel van de Breeuwsma’s volgt een gesprek met melkveehouder Rakesh de Vries en met diverse Friese CDA-politici. Dan presenteert CDA Fryslân een visiedocument over het thema landbouw. Later op de middag volgt een presentatie van Jouke Velstra, directeur Acacia Water over het project Spaarwater.

Vitaal NO Fryslân in 2025

¹s Avonds is Geurts te gast bij een interactieve avond van de CDA-afdelingen uit Noordoost Fryslân in Damwâld, met het thema ‘Vitaal Noordoost Friesland in 2025’. Werkgelegenheid, landbouw, natuur, vitale dorpen zijn belangrijke zaken voor de inwoners van Noordoost Fryslân. Het CDA kijkt met de inwoners naar de toekomst van het platteland. Welke kansen en mogelijkheden zijn er? Wat moet Geurts ‘meenemen’ naar Den Haag? Naast Geurts verlenen ook gedeputeerde Sander de Rouwe en de Friese kandidaten voor de Tweede Kamer Harry van der Molen (Leeuwarden) en Esther Hanemaaijer (Dokkum) hun medewerking.