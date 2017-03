CDA-ers in de Trynwâlden

OENTSJERK/ALDTSERK - De Friese CDA-kandidaten voor de Tweede Kamer, Harry van der Molen (nr. 8) uit Leeuwarden en Esther Hanemaaijer (nr. 31) uit Dokkum, zijn dinsdag 7 maart op pad in Tytsjerksteradiel.

In Oentsjerk zal in Heemstra State met zorgverlener Patyna worden nagedacht over het wonen, de zorg en het welzijn van ouderen, nu de verzorgingshuizen zo langzamerhand verdwijnen. De Zorgcoöperatie Tirza werkt nauw samen met dorpsbelangen Oentsjerk en de Protestantse Gemeente Trynwalden en zal uiteen zetten wat zij samen willen betekenen voor de inwoners.



Trynergie is een lokale energiecoöperatie, van en door inwoners van de Trynwâllden, die bezig is met het opwekken van zonne-energie in de eigen regio. Trynergie gaat uitleggen hoe dit wordt aangepakt.



Tot slot worden de CDA-kandidaten meegenomen naar het dorpsinitiatief ‘Aldtsjerk Foarút’, hier gaat het om een uitbreidingsplan voor wonen, werken, recreëren en meer in Aldtsjerk.

Het is voor de kandidaat-Kamerleden van belang te horen wat burgers zoal zelf oppakken en hoe daarbij de samenwerking met gemeente en provincie is geweest. In de Tweede Kamer worden wetten gemaakt en daarom is het goed te ontdekken welke landelijke wetgeving lokale initiatieven in de weg kunnen staan of moeten worden bijgesteld, vinden de CDA-ers.