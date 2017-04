“Op z’n vroegt in 2023”

Brandweer in Oudega (Sm.)?

LEEUWARDEN/OUDEGA (SM.) – Er mankeert weinig aan de spreiding van brandweerkazernes in Fryslân. Op één plek zou echter nog een brandweerkazerne moeten komen: Oudega (Sm.). Want dit dorp is qua aanrijtijd niet snel genoeg bereikbaar in geval van brand of een andere calamiteit.

Maar realisatie van zo’n kazerne lukt op z’n vroegst in het vierde kwartaal van 2023. Dit blijkt uit het concept-spreidingsplan 2.0 van de Brandweer in Fryslân, tegenwoordig onderdeel van de Veiligheidsregio Fryslân. Het bestuur daarvan wordt gevormd door de 24 Friese burgemeesters.

Besluit eind 2018

Voor wordt besloten tot het bouwen én draaiende houden van een kazerne in Oudega, is eerst een haalbaarheidsonderzoek nodig. Dit staat op de planning in het vierde kwartaal van 2018. Bestuurlijke besluitvorming dient een half jaar later, in het tweede kwartaal van 2019, plaats te vinden. Het plan van aanpak en de uitvoering staan gepland in het laatste kwartaal van 2023.

Haalbaarheid onderzoeken

Dat dit alles zoveel tijd vergt, heeft te maken met het in beeld krijgen van de mogelijkheden, zegt woordvoerder Nick Kits van de Veiligheidsregio Fryslân. “Er zijn al gauw twaalf tot achttien vrijwilligers nodig, die bovendien moeten worden opgeleid. Ook moet blijken of er wel voldoende mensen bereid zijn en in staat zijn om op verschillende tijden van de dag en de week inzetbaar te zijn.”



Een ander voornemen van het provinciale concept-dekkingsplan 2.0 is een besparing van 350.000 euro. “Het is geen bezuiniging. Maar door betere samenwerking tussen de kazernes moet dit bedrag blijvend bespaard kunnen worden”, luidt de inschatting, volgens Nick Kits.

Het dekkingsplan 2.0 wordt naar verwachting in december dit jaar definitief vastgesteld.