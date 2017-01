Nieuwe provinciale regelingen

Bijna twee ton subsidie voor taal, cultuur en sport

LEEUWARDEN - Organisaties kunnen vanaf 19 januari bij de provincie Fryslân subsidie aanvragen voor projecten op het vlak van taal en cultuur. Het gaat om het uitgeven van Friestalige literatuur en overige culturele activiteiten, zoals theater en muziek. Bij sport gaat het om subsidies voor grootschalige sportevenementen en Friese sporten. De regelingen zijn open tot 31 oktober 2017. In totaal is bijna twee ton beschikbaar.

Lân fan Taal

Een nieuw onderdeel dit jaar is het open programma van Lân fan Taal. Iedereen kan een projectplan indienen voor een project op het vlak van taal, meertaligheid of Fries. Voor zowel kinderen, ouderen, wetenschappers als recreanten. Deze regeling wordt dit jaar drie keer opengesteld. De eerste periode is van 31 januari tot en met 28 februari 2017. Er is in totaal € 100.000 beschikbaar.

Culturele vernieuwing

Ook nieuw dit jaar is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten die een culturele vernieuwing tot stand brengen. Het gaat om verbindingen tussen cultuur en een andere sector. Een project met beeldende kunst, nieuwe media en/of ‘design’ en een andere discipline past ook in deze regeling. De regeling staat open van 1 maart tot en met 31 oktober 2017. Er is € 45.000 beschikbaar.

Cultuur voor ouderen

Organisaties kunnen dit jaar ook voor het eerst subsidie aanvragen voor het organiseren van culturele activiteiten voor ouderen (65+). Het gaat om activiteiten die een bijdrage leveren aan de interactie tussen generaties, persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke participatie en gezondheid en welbevinden. De regeling staat open van 19 januari tot en met 31 oktober 2017. Er is € 41.900 beschikbaar.

Meer informatie over de subsidies en de regeling is te vinden op: http://www.fryslan.frl/subsidies.