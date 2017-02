Tweede Kamerverkiezingen

28 partijen dingen naar zetel(s)

DEN HAAG – Er doen op 15 maart 28 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is een naoorlogs record. De Kiesraad heeft drie partijen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de administratieve en/of financiële verplichtingen. Aanvankelijk leken 81 partijen mee te willen doen, maar daarvan hebben vijftig zich voortijdig teruggetrokken.

Eén van de drie die zich niet terugtrokken meer wel werd afgewezen, Trots op Nederland, is tegen de afwijzing in beroep gegaan. Deze partij is het niet eens met de procedure. Een nieuwe partij, die nu niet in de Tweede Kamer zit, moet namelijk ruim elfduizend euro ‘borg’ betalen. Dit in tegenstelling tot een partij die bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer kwam.

Protest van Trots op Nederland

Trots op Nederland had bij wijze van protest ruim elf euro overgemaakt. De Raad van State doet uiterlijk maandag uitspraak over dat beroep. De twee andere partijen die door de Kiesraad ‘naar huis’ zijn gestuurd, zijn: Respect! en de Vrouwen Partij (VP).



De nu 28 toegestane partijen zijn, qua nummer op de lijst in deze volgorde: VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, OndernemersPartij, VNL (VoorNederland), DENK, Nieuwe Wegen, Forum voor Democratie,

De Burger Beweging, Vrijzinnige Partij, GeenPeil, Piratenpartij, Artikel 1, Niet Stemmers, Libertarische Partij (LP), Lokaal in de Kamer, Jezus leeft, StemNL, MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R en als laatste Vrije Democratische Partij (VDP).



Van alle mensen die op de kandidatenlijsten staan, is de oudste 93 en de jongste 16 jaar. Die zestienjarige mag nu de Tweede Kamer nog niet in, maar wel zodra hij of zij achttien jaar is.