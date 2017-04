Nieuwe fietsbrug Dokkumer Grootdiep in augustus niet klaar

Wethouder: excuses over late informatie

DOKKUM - Het plan om de nieuwe, beweegbare fietsbrug over het Dokkumer Groot Diep of Grut Djip in augustus klaar te hebben, zal niet slagen. Dit komt mede doordat de brug vier ton duurder wordt dan verwacht.

De totale kosten zijn nu geraamd op 1,8 miljoen euro. Er was donderdag een spooeddebat, aangevraagd door de oppositiefracties VVD, PvdA, ChristenUnie en Dongeradeel Socaal. De wethouder erkende dat ze de raad eerder over de overschrijding en over aanpassing van de hoogte (van drie naar 2,50 meter) had kunnen informeren. "Ekskús hjirfoar. Mar wy woene de gong der yn hâlde, fandêr."

Waaruit de extra vier ton betaald moet worden, is ook nog niet zeker. "Wy hoopje út programma 3 (kapitaallasten), mar slagget dat net, dan moat de Perspektyfnota útkomst bringe en dat ferget mear tiid. Yn augustus klear, slagget yn elk gefal net", zei de wethouder. De gemeente kan de vier ton extra niet verhalen op de provincie.