Aannemer: "Elastocoast is goedkoper en beter"

Steenlaag met nieuwe lijm op zeedijk laat los

HOLWERD/WIERUM/ZWARTE HAAN - Over een lengte van ongeveer dertien kilometer zeedijk tussen Wierum en Zwarte Haan is een beschermende steenlaag losgeraakt. Opdrachtgevers Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat leggen de verantwoordelijkheid in eerste instantie neer bij aannemer Heijmans.

Op delen van de dijk laten de stenen, die verwerkt zijn in een soort superlijm, los. Dit ‘Elastocoast’ is een flexibele twee-componentenlijm die vorig jaar gebruikt is om de steenlaag aan te brengen. Wetterskip Fryslân gaat met aannemer Heij­mans van het project de oorzaak onderzoeken. “Daarna komt er een herstelplan”, belooft het waterschap.

Heijmans stelt dat de lijm bij goede weersomstandigheden moet worden verwerkt: droog en windstil, omdat deze anders kan loslaten. Volgens de aannemer moet de lijm ervoor kunnen zorgen dat de beschermende laag minimaal vijftig jaar goed blijft zitten. Het materiaal is elastisch en poreus.”De open structuur biedt voldoende houvast voor de aangroei en ontwikkeling van algen, zeewieren en schelpdieren”, meldt Heijmans.

Maar nadat het zeewater bij hoogwater onlangs er overheen spoelde, liet de lijm los en dus ook de steenlaag. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is en hoe het probleem kan worden verholpen.

Het ‘innovatieve’ en ‘natuurvriendelijke’ materiaal dat vorig jaar is aangebracht, “hecht waarschijnlijk niet goed”, meldt het waterschap. De veiligheid is niet in het geding, verzekert Wetterskip Fryslân.

Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden, zoekt het Rijk samen met waterschappen naar innovatieve producten. “Het moet sneller, slimmer en efficiënter”, vinden Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat.

In overleg met het Rijk is daarom besloten Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen bij de verbetering van de Waddenzeedijk ter hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum.