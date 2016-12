‘Glas in ‘t Bakkie’ - glas scheiden is nuttig

DOKKUM - Wethouder Pieter Braaksma van Dongeradeel heeft op woensdag 23 november samen het promotieteam van de campagne ‘Glas in ‘t Bakkie’ het scheiden van glas onder de aandacht gebracht. In de Albert Heijn Koophandel in Dokkum deelden zij glastassen uit en informeerden zij het winkelend publiek over het gemak en belang van glas scheiden.

Glas met deksels en restjes

Mensen brengen eerder glas weg, als ze daar weinig moeite voor hoeven te doen. Waar vroeger gold dat het glas helemaal schoongemaakt moest worden, is dat tegenwoordig anders. De boodschap van de campagne is dan ook dat het glas met restjes en ook met de dop of deksel en al de glasbak in mag. Glas scheiden wordt hierdoor nog makkelijker. Dankzij nieuwe technieken kunnen recyclingbedrijven het glasafval toch goed sorteren.

Eindeloos hergebruik

In Nederland wordt al sinds 1978 glas gescheiden. Maar liefst 350 kilo brengt Nederlanders gemiddeld jaarlijks naar de glasbak. Toch worden nog veel glazen verpakkingen bij het restafval gegooid. Dit zijn bijvoorbeeld wijnflessen, jampotten en parfumflesjes. Dit is zonde, omdat glas eindeloos hergebruikt kan worden. Meer informatie over het scheiden van glas vindt u op www.glasscheiden.nl.