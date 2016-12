Doorvaarthoogte van 2,5 meter

Brug Reigerstraat in Dokkum vervangen door ‘hooghout’

DOKKUM - De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt daar vlakbij vervangen door een ‘hooghout’. Daarmee blijft de verbinding naar de Schans in stand voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand). Bovendien wordt de doorvaarthoogte 2,5 meter, zodat er behalve sloepen en kano’s ook (niet zeer hoge) motorboten onderdoor kunnen.

Een hooghout is een brug met een trap en een vrij steile helling (twintig procent), waar men lopend over heen kan. De brug maakt onderdeel uit van het programma Súd Ie.

Afgelopen voorjaar stelde het college van b. en w. van Dongeradeel de gemeenteraad voor om de brug nabij de Reigerstraat in Dokkum te laten vervallen. Dit omdat andere bruggen niet ver daar vandaan liggen.



Protest van bewoners - nieuw overleg

Voor het gebruiksgemak en de veiligheid zette een groep buurtbewoners zich in voor behoud van deze oversteek van de Súd Ie. De gemeenteraad heeft daarom het college opdracht gegeven om nogmaals in gesprek te gaan met de bewoners, om te zoeken naar een passende oplossing. Na overleg met een breed samengestelde werkgroep uit de wijk, heeft de gemeente drie opties laten uitwerken voor de verbinding tussen het Fûgellân en de Schans.

Drie opties bekeken

1. Een fiets-voetgangersbrug, iets gedraaid op ongeveer de huidige locatie met hellingen van vier procent (norm voor fietsers en voetgangers).

2. Hooghout iets oostelijk van de huidige brug met een trap en hellingen van twintig procent. Men kan er wel lopend met een kinderwagen of met een fiets aan de hand gebruik van maken, maar deze brug is te steil om te fietsen.

3. Hooghout ter hoogte van de Eiberstraat. Deze is vergelijkbaar met voorstel 2, maar dan in het midden van de wijk.

Het college vindt variant 1, de voorkeur van een groot deel van de bewoners-vertegenwoordiging, een te grote structuuringreep in de wijk. Deze brug is landschappelijk niet inpasbaar. Bovendien hebben de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving.

Veilig wandelen, fietsen en varen

De nieuwe brug wordt een zogenoemde ‘hooghout’. Dit is een variant die past bij het dagelijks gebruik van de brug. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van minder dan 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft. Er wordt een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Het plan is om de nieuwe brug ‘De Reiger’ iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast.

Programma Súd Ie

De gemeente Dongeradeel werkt samen met de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en andere partijen aan het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Hierdoor ontstaat er een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer.