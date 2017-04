Doel is Súd Ie bevaarbaar te maken

Aftrap werk Halvemaanspoortbrug Dokkum

DOKKUM - Dinsdag 18 april start aannemer Jansma uit Drachten met de werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug in Dokkum. De brug wordt dertig centimeter opgehoogd en krijgt een nieuw brugdek ter versteviging. In augustus dit jaar moet de vernieuwde brug klaar zijn voor gebruik.

De Halvemaanspoortbrug in Dokkum is gebouwd in 1952. De constructie van de brug en het brugdek zij nniet meer in goede staat, blijkt uit onderzoek. Omdat de brug voor watersporters dé toegangspoort is tot de Súd Ie, wordt de renovatie aangegrepen om de brug ook dertig centimeter te verhogen. Het aanzicht van de brug blijft grotendeels gelijk; de aannemer plaatst het metselwerk langs de randen van het dek en de bestaande leuningen terug.

Tijdelijke fietsbrug

Fiets- en voetgangers kunnen tijdens de renovatie via een fietsbrug gebruik blijven maken van de route naar het centrum. Voorafgaand aan de werkzaamheden plaatst de aannemer deze tijdelijke fietsbrug aan de noordkant van de Halvemaanspoortbrug. Automobilisten kunnen de binnenstad bereiken via de Woudpoortbrug, Aalsumerpoortbrug en Hanspoortbrug. Het Harddraverspark is bereikbaar via de Harddraversdijk.



Súd-Ie bevaarbaar

Een belangrijk doel is de Súd Ie weer bevaarbaar te maken, waardoor er een extra vaarroute ontstaat van Dokkum naar het Lauwersmeer. Ook voor de ecologie, zoals de visstand, moet het project gunstig uitpakken.

Wethouder Pieter Braaksma verricht dinsdagmiddag de officiële start van de renovatie. De werkzaamheden aan de Halvemaanspoortbrug maken deel uit van de tweede fase van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.