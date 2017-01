Raad aan zet dinsdag 31 januari

Winkels op zondag open in Dantumadiel?

DAMWALD – De raad van Dantumadiel bespreekt dinsdag 31 januari de vraag of de winkels in deze gemeente op zondag open mogen zijn of niet. De fractie van de ChristenUnie is hier op voorhand op tegen.

“Wat onze fractie ChristenUnie betreft staat dit niet ter discussie. Ons verkiezingsprogramma is hier duidelijk over: ChristenUnie Dantumadiel is tegen de opening van winkels op zondag. Daarom hebben wij dat ook vastgelegd in het coalitieakkoord van 2014”, meldt de raadsfractie.

Dinsdag 31 januari komt in de raadsvergadering een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ op tafel van de PvdA, met de titel: ‘Laat ondernemer ondernemen’. Deze fractie stelt voor een onderzoek onder ondernemers te (laten) houden, met de vraag of zij open willen op zondag.

De ChristenUnie: “Juist voor deze ondernemers kan het open zijn op zondag hen de das om doen. Kleine ondernemers worden benadeeld, omdat zij er wellicht voor kiezen niet open te gaan en daardoor binnen de gemeente beconcurreerd worden door (grotere) ondernemers, die wel open willen. Ook hebben winkels kosten aan gas, elektriciteit en arbeidskrachten, die niet door een hogere omzet wordt gedekt”, verwacht de ChristenUnie.

“Wat ook speelt zijn de sociale redenen. In Nederland zijn we gewend aan een vrije zondag of zondag als dag voor de kerkgang. Ook het familieleven speelt een grote rol op zondag. Met elkaar zijn, elkaar opzoeken, met elkaar naar de kerk gaan. Dit is belangrijk voor veel mensen.”

Voor de CU-fractie is de principiële reden de belangrijkste: “de zondag is een dag voor bezinning, voor kerkbezoek, voor reflectie.”